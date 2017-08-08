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Знижувати портові збори в Україні необхідно цьогоріч, – голова "Укрметалургпрому"

11:09, сьогодні 69 Читать новость на русском
Александр Каленков
Александр Каленков / hromadskeradio.org

Знижувати ставки портових зборів в Україні необхідно вже в цьому році. Якщо для цього слід прийняти методику, то треба прискорювати всі питання узгодження, щоб вийти на її прийняття в жовтні цього року.

Таку думку висловив голова об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляє uaprom.info.

Каленков відзначив необхідність прийняття стратегії розвитку портів, оскільки вона допоможе приймати в тому числі правильні інвестиційні рішення залежно від прогнозованих вантажопотоків і спеціалізації портів, тож тим більше важливо, щоб ця стратегія стала складовою загальної транспортної стратегії України.

"Зараз портові збори в Україні більш ніж в три рази вище, ніж у портах конкурентів. Це робить порти України і АМПУ (Адміністрація морських портів України, ред.) суперприбутковими організаціями. При цьому більша частина надходжень, 56% за словами керівника АМПУ, викачується в бюджет України і не доходить до інвестицій у розвиток самих портів", підкреслив голова "Укрметалургпрому".

У таких умовах, вважає Каленков, правильною державною політикою було би доведення ставок портових зборів до конкурентоспроможного рівня з одночасним припиненням викачування грошей з портів. Це дасть можливість збільшити вантажопотоки, як експортні, так і транзитні, розвивати порти, що обслуговують ці потоки. Зрештою це збільшить надходження до бюджету.

"При цьому рішення про зменшення ставок портових зборів до конкурентоспроможного рівня обговорюється вже не перший рік. Зараз готується методика розрахунку портових зборів, де передбачається на 30-40% зниження ставок. Це хороший крок у потрібному напрямку, але прив'язка пониження ставок до методики лише затягує процес. Згідно із заявами фахівців, які готують методику, вона може бути прийнята не раніше січня-лютого наступного року, нові ставки можуть бути введені в кращому випадку в кінці 2018 початку 2019 року, нас це жодним чином не влаштовує", констатує він.

"Зниження ставок необхідно вже в цьому році. Якщо для цього потрібно прийняти методику, потрібно прискорювати всі питання узгодження, щоб вийти на її прийняття в жовтні цього року. Це дозволить довести вартість заходження в порти України до середньосвітового рівня (близько 1 дол./т), що вкрай позитивно позначиться на динаміці розвитку українських експортоорієнтованих галузей загалом і припортових промислових зон зокрема", підкреслив Каленков.

Нагадаємо, що в червні заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Віктор Довгань заявив, що зниження портових зборів Україні може відбутися з 1 січня 2018 року.

Теги: Міністерство інфраструктури АМПУ металургія
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