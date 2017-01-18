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Знову бреше. Американський дипломат відповів на заяву Лаврова

02:32, сьогодні 238 Читать новость на русском
Сергій Лавров
Сергій Лавров / Укрінформ

Заяви міністра закордонних справ Росії про відсутність тиску на американських дипломатів у РФ не відповідають дійсності.

Як заявив речник Державного департаменту США Джон Кірбі існують зафіксовані випадки нападів та утисків співробітників дипустанов США, пише Укрінформ.

"Єдина річ, яку я хотів би сказати, на чому ми наголошували стільки разів раніше, за останній рік чи більше ми дійсно спостерігали збільшення тиску на наших дипломатів. Ви самі бачили відео, як на одного з наших співробітників був здійснений напад, коли він намагався потрапити на територію посольства", – заявив представник закордонного відомства США.

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Крім того, він нагадав, що американська сторона робила заяви по конкретних випадках утисків американських дипломатів в Росії та нападів на їх помешкання.

Теги: Новини Росії Політика США Сергій Лавров
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