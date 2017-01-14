Знову ошукані. В Криму значно зросла комуналка попри обіцянки окупантів

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – з 1 січня 2017 в Криму подорожчали всі комунальні послуги в середньому на 10-15%, хоча на початку окупації російська влада обіцяла тарифи не підвищувати.

Також у випуску: Що відбувається на українському підприємстві "Масандра", яке було захоплено російською державою. Де цього року стартував музичний фестиваль KaZantip. Що збирається зробити російська армія з українським музеєм у Балаклаві. Гість студії: Керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

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