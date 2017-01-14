Знову ошукані. В Криму значно зросла комуналка попри обіцянки окупантів
Крим.Реалії 18:49, сьогодні 396 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – з 1 січня 2017 в Криму подорожчали всі комунальні послуги в середньому на 10-15%, хоча на початку окупації російська влада обіцяла тарифи не підвищувати.
Також у випуску:
Що відбувається на українському підприємстві "Масандра", яке було захоплено російською державою.
Де цього року стартував музичний фестиваль KaZantip.
Що збирається зробити російська армія з українським музеєм у Балаклаві.
Гість студії:
Керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.
Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коломойський погодився передати "ПриватБанк" державі, – ЗМІ16 грудня 2016 , 15:43 56
У Януковича виступили з неочікуваною заявою21 липня 2016 , 12:08 169
Кучма зробив сенсаційну заяву щодо переговорів у Мінську16 листопада 2016 , 05:11 11
Валіза без ручки: чому росіяни так розчаровані Кримом6 серпня 2016 , 18:35
Чи нападе Росія на Україну з Криму13 серпня 2016 , 18:37 1
Коментарі