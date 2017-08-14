16:20
14 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, 12 серпня
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, 12 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 15:00: Святкування Першого спасу. Реформа Кабінету міністрів
Випуск новин
15:58, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Знову разом: Кеті Перрі заскочили у компанії Орландо Блума

15:10, сьогодні 508 Читать новость на русском
Кеті Перрі та Орландо Блум знову разом?
Кеті Перрі та Орландо Блум знову разом? / Vanity Fair

Співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум, які розійшлися після року стосунків, вирішили провести час разом.

Про це пише The Daily Mail із посиланням на видання E! Online.

Читайте також: Кеті Перрі прокоментувала пікантне фото з оголеним Блумом (18+)

Кеті та Орландо побували на концерті Еда Ширана, де їх сфотографували фанати та виклали у мережу знімки.

Кеті Перрі та Орландо Блум розважалися на концерт

Як розповіли очевидці, Кеті та Орландо обіймалися та цілувалися.

"Виглядало однозначно так, ніби вони знову разом… Більшу частину вечора вони обіймалися. Більшу частину вона просиділа в нього на колінах, і вони цілувалися", – поділився інформатор.

Як відомо, Кеті Перрі та Орландо Блум розійшлися у лютому. А 2 березня це підтвердив представник співачки.

Перрі виглядала дуже радісною

Теги: LifeStyle Кеті Перрі
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Не був в універі – не бачив Че, або Вікінги на вулицях Чернівців
сьогодні, 11:25 Не був в універі – не бачив Че, або Вікінги на вулицях Чернівців
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук