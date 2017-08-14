Знову разом: Кеті Перрі заскочили у компанії Орландо Блума

Співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум, які розійшлися після року стосунків, вирішили провести час разом.

Про це пише The Daily Mail із посиланням на видання E! Online.

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Кеті та Орландо побували на концерті Еда Ширана, де їх сфотографували фанати та виклали у мережу знімки.

Кеті Перрі та Орландо Блум розважалися на концерт

Як розповіли очевидці, Кеті та Орландо обіймалися та цілувалися.

"Виглядало однозначно так, ніби вони знову разом… Більшу частину вечора вони обіймалися. Більшу частину вона просиділа в нього на колінах, і вони цілувалися", – поділився інформатор.

Як відомо, Кеті Перрі та Орландо Блум розійшлися у лютому. А 2 березня це підтвердив представник співачки.

Перрі виглядала дуже радісною