Знову сніг: в Україні різко погіршиться погода

У найближчі кілька днів по всій території Україні похолоднішає. А вже завтра, 15 березня, пройдуть дощі місцями з мокрим снігом.

Про це пише видання "Сегодня", посилаючись на Укргідрометеоцентр.

14 березня на заході, в центрі та на сході температура прогріється до 6-8 градусів вище нуля. Тепліше буде на півдні – до 10 градусів тепла. При цьому практично по всій території, крім півночі та Вінницької і Луганської областей, можливий невеликий дощ.

У середу, 15 березня, опади посиляться. Зокрема дощі прогнозують на заході України, а також в Київській, Черкаській, Чернігівській та Сумській областях. Температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла.

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Різко похолоднішає вже у четвер, 16 березня. У центрі, на заході та півночі пройдуть дощі з мокрим снігом. Іншу територію України теж заллють дощі. Температура опуститься до 5 градусів вище нуля, на заході – до 4 градусів. Тепліше буде лише на півдні і сході до 9 градусів вище нуля.

17 березня дощ покине західну Україну. Однак, тепліше там не стане – максимальна температура 3-5 градусів тепла. На півночі буде хмарно. На решті території – дощі. Найтепліше знову буде на сході - до 9 градусів. У центрі і на півдні – 5-7 градусів вище нуля.

У суботу, 18 березня, на заході знову пройдуть сильні дощі, на решті території – без опадів, але хмарно. На заході, в центрі і півдні прогнозують від 4 до 8 градусів вище за нуль. На сході повітря прогріється до 10 градусів.