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Зняття недоторканності не на часі: коаліція відкладає розгляд законопроекту

13:02, сьогодні 315 Читать новость на русском
Коаліція не підтримала включення до порядку денного проектів по зняттю депутатської недоторканності
Коаліція не підтримала включення до порядку денного проектів по зняттю депутатської недоторканності / Фото з відкритих джерел

Фракції коаліції "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенка", а також депутатська група "Воля народу" не підтримали пропозицію про зміну порядку денного пленарного засідання Верховної Ради 17 жовтня і включення законопроектів про зняття депутатської недоторканності.

Про це повідомляє сайт інформаційного агентства "РБК-Україна".

Читайте також: Парубій назвав дату, коли Рада може розглянути законопроект щодо депутатської недоторканості

Під час засідання погоджувальної ради відбулося голосування за включення до порядку денного відповідних законопроектів, однак лідери фракцій коаліції не підтримали відповідну ініціативу.

"Як мінімум три фракції, "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" і "Воля народу", виступають за те, щоб порядок денний залишався незмінним і ми почали роботу з медичної реформи. Це є більше ніж 226 голосів", – заявив Парубій на погоджувальній раді керівників фракцій і голів комітетів.

Нагадаємо, 17 жовтня Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради "Проект Закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України"). Глава держави пропонує скасувати норму, згідно з якою депутати не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані без згоди парламенту.

Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Законопроект Андрій Парубій Народний фронт Блок Петра Порошенка
Джерело: 24 Канал
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