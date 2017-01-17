Золота стоматологічна лихоманка: чому люди масово пхали кольоровий метал до рота
Згадати все 23:35, 16 січня 216 Читать новость на русском
В часи СРСР усмішка із золотими зубами – була символом достатку і багатства.
Золото було дуже зручним матеріалом для протезування зубів, адже він не окислювався з часом. З ним також було легко працювати, адже він достатньо м'який. Однак висока ціна на такі протези змушувала людей іти на хитрощі.
Читайте також: Як килим на стіні став масовим явищем у СРСР
Найдешевшим варіантом протезу була коронка зі спеціального сплаву на основі сталі. Але вона так, як золото, не блистить. Тому щоб ротова порожнина виглядала дорожче, ніж є насправді, люди тюнінгували коронки під золоті, наносячи на них спеціальний напилювач.
Як золоті зуби стали стали справжнім стоматолічним трендом у часи СРСР – дивіться у програмі.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили26 вересня 2016 , 17:05 1
Як килим на стіні став масовим явищем у СРСР12 січня , 23:16 3
Нетверезий водій бетоновоза влаштував серйозну ДТП у Києві10 січня , 07:23 17
Згадати все. Як розпочалася історія картатої сумки9 грудня 2016 , 00:40
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді15 листопада 2016 , 11:00
Дівчата-копи: що приховує реформа поліції8 вересня 2016 , 15:00
Коментарі