Золота стоматологічна лихоманка: чому люди масово пхали кольоровий метал до рота

В часи СРСР усмішка із золотими зубами – була символом достатку і багатства.

Золото було дуже зручним матеріалом для протезування зубів, адже він не окислювався з часом. З ним також було легко працювати, адже він достатньо м'який. Однак висока ціна на такі протези змушувала людей іти на хитрощі.

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Найдешевшим варіантом протезу була коронка зі спеціального сплаву на основі сталі. Але вона так, як золото, не блистить. Тому щоб ротова порожнина виглядала дорожче, ніж є насправді, люди тюнінгували коронки під золоті, наносячи на них спеціальний напилювач.

Як золоті зуби стали стали справжнім стоматолічним трендом у часи СРСР – дивіться у програмі.