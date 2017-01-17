  • укр
  • рус
00:03
17 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кісєльов проти вейперів. Бетонна кара у Саратові
Вєсті Кремля
22:49, 16 січня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:21, 16 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 23:00: Причини авіакатастрофи в Бішкеку. Обмовка Пашинського
Випуск новин
00:00, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Згадати все
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Золота стоматологічна лихоманка: чому люди масово пхали кольоровий метал до рота

Згадати все 23:35, 16 січня 216 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

В часи СРСР усмішка із золотими зубами – була символом достатку і багатства.

Золото було дуже зручним матеріалом для протезування зубів, адже він не окислювався з часом. З ним також було легко працювати, адже він достатньо м'який. Однак висока ціна на такі протези змушувала людей іти на хитрощі.

Читайте також: Як килим на стіні став масовим явищем у СРСР

Найдешевшим варіантом протезу була коронка зі спеціального сплаву на основі сталі. Але вона так, як золото, не блистить. Тому щоб ротова порожнина виглядала дорожче, ніж є насправді, люди тюнінгували коронки під золоті, наносячи на них спеціальний напилювач.

Як золоті зуби стали стали справжнім стоматолічним трендом у часи СРСР – дивіться у програмі.

Теги: Згадати все Історія Здоров'я СРСР
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Візит Байдена,
16 січня, 22:15 Візит Байдена, "бурштинові" розбірки і катастрофа турецького літака, – головне за добу
391
16 січня, 22:01 "Черная пятница" Ахметова
Віталій Кулик 3811
Бермуди, Єгипет чи Україна: де у світі найдешевше жити (Інфографіка)
16 січня, 21:01 Бермуди, Єгипет чи Україна: де у світі найдешевше жити (Інфографіка)
1 1995
Легалізувати все: зброя для народу, для депутата, і до чого тут демократія
16 січня, 20:01 Легалізувати все: зброя для народу, для депутата, і до чого тут демократія
Яніна Ткачук 21 1542
Гра на пониження: причини і наслідки падіння гривні
16 січня, 19:00 Гра на пониження: причини і наслідки падіння гривні
Інна Жолобович 2210
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Як килим на стіні став масовим явищем у СРСР
 12 січня , 23:16 3
Нетверезий водій бетоновоза влаштував серйозну ДТП у Києві
10 січня , 07:23 17
Згадати все. Як розпочалася історія картатої сумки
9 грудня 2016 , 00:40
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
Дівчата-копи: що приховує реформа поліції
 8 вересня 2016 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук