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Золоту лопату знайшли в екс-заступника генпрокурора, – ЗМІ

13:12, сьогодні 1910 Читать новость на русском
Золота лопата
Золота лопата / Realknife

Під час обшуку в будинку колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна в межах одної з кримінальних справ, порушених проти нього, правоохоронці знайшли золоту лопату.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на одного з соратників Кузьміна, який зараз живе в Росії.

Виріб виконаний в розмірах, аналогічних тим, в яких виробляються звичайні городні лопати, однак виготовлений з золота.

Окрім того, в Кузьміна знайшли інші цінності, документи, а також матеріали, які безпосередньо цікавили слідство.

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Нагадаємо, ГПУ підозрює Рената Кузьміна в скоєнні ряду тяжких злочинів. Зокрема, проти нього розслідуються я кримінальні провадження у ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу (незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою).

Крім того, розслідування проводиться за підозрою Кузьміна в організації в 2010 році незаконного затримання колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка; також – за звинуваченням у підбурюванні судді Печерського суду Києва до обрання Луценку запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Кузьмін перебуває в державному розшуку.

Теги: Україна Ренат Кузьмін Кримінал
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