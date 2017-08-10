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Зона вільної торгівлі в дії: як Україна торгує аграрною продукцією з ЄС

13:16, сьогодні 237 Читать новость на русском
Україна активно торгує з ЄС
Україна активно торгує з ЄС / nbuviap.gov.ua

У січні-червні 2017 року оборот торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та Європейським Союзом склав 3,8 мільярда доларів. При цьому додатне для нашої держави сальдо перевищує 1,7 мільярда доларів.

Про це поінформував заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов.

За його словами, найбільшими торговельними партнерами для України в ЄС залишаються шість країн – Нідерланди, Іспанія, Італія, Польща, Франція і Німеччина. Їх сукупна частка в обороті перевищує 73%.

Основні обсяги поставок до Європи Україна забезпечує за рахунок зернових та олійних культур, а також соняшникової олії і макухи.

В свою чергу, Україна імпортує з ЄС зернові культури, насіння олійних, какао-боби і шоколад, різні харчові продукти, спирт і алкогольні напої, відходи переробної промисловості та тютюнові вироби.

Вітчизняні експортери вже повністю використали безмитні квоти по меду, пшениці, кукурудзі, ячменю, ячмінній крупі, цукру, оброблених томатах, яблучному і виноградному соках. На 98% вичерпана квота на солод, наполовину – по м’ясу птиці і вершковому маслу,
– зауважив Микола Пугачов.

У липні для України були узгоджені додаткові торгові преференції від Європейського Союзу терміном на три роки. Вони передбачають збільшення безмитних поставок товарів, квоти по яких закриваються найшвидше. Це, зокрема, зернові культури (на понад 1 мільйон тонн), мед (на 2,5 тисячі тонн), ячмінна крупа (на 7,8 тисячі тонн), оброблені томати (на 3 тисячі тонн) і виноградний сік (на 0,5 тисячі тонн). Після затвердження Радою ЄС це рішення набуде чинності восени або з початку 2018 року, уточнив Пугачов.

Нагадаємо, за останні півроку обсяги експорту українського цукру збільшилися проти показників І півріччя 2016 року майже у 6,5 разу – з 61 до 394 тисяч тонн.

Теги: Новини України Євросоюз Зона вільної торгівлі Сільське господарство
Джерело: 24 Канал
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