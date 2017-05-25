Зонд Cassini передав на Землю чергове незвичайне фото Сатурна

Космічний апарат Cassini, який блукає в просторах Сатурна, сфотографував знаменитий шестикутний вихор в день сонцестояння.

Про це повідомляють на сайті NASA.

Знімки апарат зробив на другий день сонцестояння.

Таке дивовижне явище як сонцестояння на планеті Сатурн відбувається приблизно кожні 15 земних років. Оскільки зонд Cassini вийшов на орбіту Сатурна в 2004 році, тому такий знімок Земля отримала вперше.

Під час місії Cassini ми стали свідками повної зміни всіх сезонів на Сатурні. Вся система різко міняється, коли настає літо і закінчується зима,

– поділилася науковий керівник місії Cassini, Лінда Спілкер.

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