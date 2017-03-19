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Зоологи визначили найбільш кровожерливих ссавців світу

13:32, сьогодні 1331 Читать новость на русском
Павук
Павук / Фото з відкритих джерел

Дослідники підрахували, що до 800 мільйонів тонн різних жертв з'їдають павуки.

Про це повідомляє The Science of Nature.

За підрахунками зоологів, така маса здобичі в два рази більша, ніж людське споживання м'яса і риби на Землі за рік. Особливою кровожерливістю відзначилися тропічні павуки.

Загальна біомаса жертв, яких павуки поїдають протягом року, становить від 400 до 800 млн тонн. Це приблизно одна сота від всієї чистої первинної продукції планети.

Щоб краще зрозуміти масштаби "апетиту" павуків, фахівці пропонують порівняти харчування інших тварин. Наприклад, всі морські птахи щорічно споживають близько 70 мільйонів тонн їжі, для китоподібних цей показник — на рівні 280-500 мільйонів тонн їжі, і навіть всі люди на планеті задовольняються 400 мільйонами тонн м'яса і риби за рік.

Нове дослідження розглядало лише обсяг споживання павуками комах, однак ці тварини нерідко полюють і на рептилій, і на птахів, і на дрібних ссавців, і на собі подібних.

Таким чином вони хоч і не знаходяться на вершині харчового ланцюжка, але входять до числа найбільш активних хижаків на Землі.

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Теги: LifeStyle Курйози світ тварин
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