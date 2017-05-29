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Ексклюзивні кадри з фотосесії героїв "Зоряних війн" опубліковало модне видання

16:33, сьогодні 467 Читать новость на русском
"Зоряні війни. Епізод VIII: Останні джедаї" / www.vanityfair.com

Фотозйомка була присвячена виходу дев’ятого епізоду основної саги "Зоряних війн" – "Зоряні війни. Епізод VIII: Останні джедаї", прем'єра якого відбудеться 15 грудня 2017 року.

Кадри з фотосесії з'явилися на обкладинках глянцю Vanity Fair .

Автором фотоісторії з-за куліс стала Енні Лейбовіц, яка ще з 1999-го року знімає для цього видання зірок кожного фільму з усього фантастичного циклу.

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Фотосесія відбулась ще минулого року, оскільки на кадрах можна побачити покійну Керрі Фішер, яка виконувала роль принцеси Леї у кіноепопеї.


Дейзі Рідлі і Марк Хемілл


Дейзі Рідлі і Йонас Суотамо


Керрі Фішер, Оскар Ісаак, Джон Бойега і Келлі Марі Чан


Ніл Скенлон (сидить) та гості в казино Canto Bight


Художник по костюмах Майкл Каплан (сидить) в оточенні деяких з його творінь


Ентоні Деніелс (зліва направо), Брайан Херринг, Дейв Чапман, Метью Дентон, Лі Тауерс, і Джошуа Лі


Керрі Фішер, автор сценарію і режисер Райан Джонсон, Марк Хемілл і продюсер Кетлін Кеннеді


Керрі Фішер з дочкою Біллі Лурд


Керрі Фішер і Марк Хемілл


Лора Дерн

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Бенісіо Дель Торо


Адам Драйвер


Донал Глісон, Адам Драйвер і Гвендолін Крісті

Теги: LifeStyle Кіно
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