Ексклюзивні кадри з фотосесії героїв "Зоряних війн" опубліковало модне видання

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Фотозйомка була присвячена виходу дев’ятого епізоду основної саги "Зоряних війн" – "Зоряні війни. Епізод VIII: Останні джедаї", прем'єра якого відбудеться 15 грудня 2017 року.
Кадри з фотосесії з'явилися на обкладинках глянцю Vanity Fair .
Автором фотоісторії з-за куліс стала Енні Лейбовіц, яка ще з 1999-го року знімає для цього видання зірок кожного фільму з усього фантастичного циклу.
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Фотосесія відбулась ще минулого року, оскільки на кадрах можна побачити покійну Керрі Фішер, яка виконувала роль принцеси Леї у кіноепопеї.
Дейзі Рідлі і Марк Хемілл
Дейзі Рідлі і Йонас Суотамо
Керрі Фішер, Оскар Ісаак, Джон Бойега і Келлі Марі Чан
Ніл Скенлон (сидить) та гості в казино Canto Bight
Художник по костюмах Майкл Каплан (сидить) в оточенні деяких з його творінь
Ентоні Деніелс (зліва направо), Брайан Херринг, Дейв Чапман, Метью Дентон, Лі Тауерс, і Джошуа Лі
Керрі Фішер, автор сценарію і режисер Райан Джонсон, Марк Хемілл і продюсер Кетлін Кеннеді
Керрі Фішер з дочкою Біллі Лурд
Керрі Фішер і Марк Хемілл
Лора Дерн
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Бенісіо Дель Торо
Адам Драйвер
Донал Глісон, Адам Драйвер і Гвендолін Крісті