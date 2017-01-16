Зовнішня політика України так і не змогла піднятися над рівнем політичного туризму, – експерт

Політолог Богдан Яременко вважає, що приїзд віце-президента США Джо Байдена в Україну ніщо інше як просто "показуха".

Про це він написав у своєму Facebook.

На його думку, намірів нової адміністрації США візит Байдена не демонструє, адже на посаді віце-президента США Джо Байдену залишилось працювати лише чотири дні.

"Зовнішня політика України, за невеликим винятком, так і не змогла піднятися над рівнем політичного туризму. Самі (українська влада) тиняємось світом, і не проти, коли до нас на пару годин заскочить друг (віце-президент США Джо Байден, – 24). Не розуміють наші горе-дипломати, що важливими можуть бути лише ті символічні жести, які відображають реальність чи наміри. А махати крилами вслід диким гусям, що відлетіли у вирій, можуть і домашні гуси, і кури", – пише він.

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Нагадаємо, 16 січня Україну з робочим візитом відвідав віце-президент США Джо Байден.