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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Зовнішня політика України так і не змогла піднятися над рівнем політичного туризму, – експерт

14:44, сьогодні 5
Віце-президент США Джо Байден
Віце-президент США Джо Байден / Фото з Facebook

Політолог Богдан Яременко вважає, що приїзд віце-президента США Джо Байдена в Україну ніщо інше як просто "показуха".

Про це він написав у своєму Facebook.

На його думку, намірів нової адміністрації США візит Байдена не демонструє, адже на посаді віце-президента США Джо Байдену залишилось працювати лише чотири дні.

"Зовнішня політика України, за невеликим винятком, так і не змогла піднятися над рівнем політичного туризму. Самі (українська влада) тиняємось світом, і не проти, коли до нас на пару годин заскочить друг (віце-президент США Джо Байден, – 24). Не розуміють наші горе-дипломати, що важливими можуть бути лише ті символічні жести, які відображають реальність чи наміри. А махати крилами вслід диким гусям, що відлетіли у вирій, можуть і домашні гуси, і кури", – пише він.

Читайте також: Корупція – це питання національної безпеки, – Байден звернувся до українців

Нагадаємо, 16 січня Україну з робочим візитом відвідав віце-президент США Джо Байден.

Теги: Україна Політика США
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