SpaceX відправить космічних туристів до Місяця: оголошено дату

Компанія SpaceX планує в кінці 2018 року відправити двох космічних туристів у тижневий політ навколо Місяця.

Як повідомили на офіційному сайті SpaceX, посадка на поверхню Місяця в рамках експедиції не передбачена, а лише навколо самого супутника Землі.

Політ буде здійснений на кораблі Dragon 2 (Crew Dragon) за допомогою важкої ракети-носія Falcon Heavy. Перші польоти самих кораблів заплановані на 2017 рік.

Імена туристів засновник компанії засновник компанії Ілон Маск не оголошує. У компанії заявили, що вони вже внесли пристойну суму за політ. Медичні тести і тренування туристів планують розпочати цього року.

Fly me to the moon ... Okhttps://t.co/6QT8m5SHwn — Elon Musk (@elonmusk) 27 лютого 2017 р.

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