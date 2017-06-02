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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Зрада чи перемога. Британський видавець назвав головні позитивні зміни в Україні

15:57, сьогодні 256
В Україні з'явилася чітка національна позиція
В Україні з'явилася чітка національна позиція / chicagorazom

Видавець журналів Business Ukraine і Lviv Today Пітер Дікінсон назвав головні позитивні зміни в Україні за останні декілька років.

Дікінсон а ефірі "Громадське. Радіо" заявив, що найважливішою зміною в Україні – є поява більш чіткої національної ідеї, національної ідентифікації

Люди стали більш українськими. Те, що було в кінці 90-х у Львові, зараз в Києві. Те, що було в Києві після Помаранчевої революції, я тепер відчуваю в Харкові чи Одесі,
– сказав він.

Любов до зради та песимізм – Дікенсон називає "ворогом" для України. Адже це може відштовхувати потенційних інвесторів.

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"Новини будь-якої країни – це травми, аварії, кримінальні дії. Хоча іноді треба говорити хороші речі. Наприклад, Євробачення було величезним успіхом України, організація була на дуже високому рівні, але українська преса особливо не хвалила країну", – запевнив британець.

За словами видавця, проведення Євробачення-2017 у Києві – допоможе перемогли у війні проти Росії.

Україна виграє війну не військовим шляхом. Україна виграє, коли стане успішною, коли вона буде залучати іноземні інвестиції. Це відбувається через такі події, як Євробачення,
– додав він.

Теги: Україна українці Культура Великобританія
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