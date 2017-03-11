Зрада чи #перемога. Чалий пояснив, що означає нова "військова" допомога США

Цього тижня США видалили 150 мільйонів доларів на допомогу українським Збройним Силам. Посол України в США Валерій Чалий розтлумачив: було це рішення #зрада чи #перемога.

В першу чергу, каже Чалий, треба розуміти, що це абсолютно «конкретні кошти під абсолютно реальні контракти".

При цьому він наголосив, що ці кошти – лише частина коштів від загальної суми – 350 мільйонів доларів, виділеної на потреби національної оборони України відповідно до чинного Закону про бюджет США на 2017 рік. Розподіл цієї суми триватиме протягом всього 2017 року.

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Варто зауважити, що безпекова допомога США для України складається не лише з бюджету Пентагону.

Він також нагадав про ще один цікавий факт: цей законопроект передбачає і повну заборону на контакт Пентагону з російським АТ "Рособоронекспорт".

"Так що це – однозначно #перемога! Більше 4000000000 гривень, наданих на безповоротній основі, використання яких суворо контролюється, фактично без корупційних ризиків без сумніву, посилять обороноздатність України", – резюмував посол.