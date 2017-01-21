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Зросла кількість жертв лавини в Італії

18:13, сьогодні 114 Читать новость на русском
Рятувальники фіксують сигнали вцілілих
Рятувальники фіксують сигнали вцілілих / BBC

Під час рятувальної операції на місці сходження лавини в Італії рятувальники знайшли тіла п'ятьох загиблих у готелі Rigopiano di Farindola провінції Абруццо.

Про це передає місце видання ANSA.it.

Зазначається, що на місці сходження лавини тривають рятувальні роботи. На сьогодні врятовано з-під завалів 11 людей. Ще 5 осіб вважаються загиблими і ще 23 зниклими без вісті.

Видання наголошує, що рятувальники фіксують сигнали вцілілих під завалами.

Нагадаємо, 18 січня на готель Rigopiano, який розташований в горах у центральній Італії, зійшла сильна снігова лавина. За попередніми даними, на момент трагедії в будівлі перебувало приблизно 30 людей.

Теги: Стихійні лиха Жертви
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