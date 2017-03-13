20:28
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:54, сьогодні
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 17:00: Насірова залишили під вартою. Підозра для мера Львова
Випуск новин
18:23, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Зрозуміло про декларування доходів: хто, коли і як має прозвітувати

19:15, сьогодні 1419 Читать новость на русском
Як задекларувати доходи
Як задекларувати доходи / news.dtkt.ua

У квітні-травні спливає визначений законом термін подачі декларацій про доходи громадян. Кому обов'язково треба прозвітувати перед державою про отримані доходи, до якої дати і в якому вигляді — електронному чи паперовому — проаналізували журналісти сайту "24".

Податкова і "антикорупційна"

Згідно з податковим законодавством України, існує два "підвиди" звітності. Перший декларування статків і доходів для чиновників, той самий "антикорупційний звіт" в електронному вигляді (згідно з законом про е-декларування, який зобов'язав службових осіб та керівників держави відкрито і публічно говорити про їхні статки та надбання). Зараз відбувається вже другий етап подачі е-декларацій. Перший тривав з 1 вересня по 30 жовтня 2016 року, внаслідок якого країна мала "насолоду" дізнатися про шалену купу готівки, яку мають наші нардепи та інші державні керівники.

Друга звітність — про доходи. Її подають платники податків у випадку отримання певного виду доходу.

Детально про це звітування читайте: Що слід знати декларантам

Хто має подавати декларацію

Декларувати відомості про свій майновий стан та отримані прибутки в рамках закону про обов'язкове е-декларування будуть:

- депутати місцевих рад;
- державні службовці категорії "В";
- посадові особи місцевого самоврядування 4-7 категорій;
- військові посадові особи ЗСУ, Держспецзв'язку та інших військових формувань (крім військовослужбовців строкової служби);
- поліцейські;
- особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу підрозділів цивільного захисту, ДБР, НАБУ;
- посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, дипломатичної служби, інших держорганів;
- посадові особи юридичних осіб публічного права.

Читайте детально: Нова хвиля е-декларування стартує: хто повинен подати декларації

Електронна чи паперова?

У ДФС пояснюють — декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку, — за вибором платника податків.

При цьому для подання податкових декларацій в електронній формі платнику податків потрібно:

- отримати електронний цифровий підпис, який безкоштовно видається Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України;
- авторизуватися за допомогою особистого електронного ключа та розпочати роботу.

Коли потрібно прозвітувати

Посадові особи та державні службовці мають подати електронні декларації про доходи та майновий стан за 2016 рік до 1 квітня 2017 року.

Громадянам та особам, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 1 травня року, що настає за звітним. Останній день подання декларації за 2016 рік – 3 травня 2017 року.

Підприємцям (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2016 рік – 9 лютого 2017 року.

Про те, як подати е-декларацію, можна детально дізнатися в онлайн-курсі від Prometeus.

Читайте також: Електронний цифровий підпис: як отримати і за скільки?

Автор: Яніна Ткачук
Теги: Україна Публікації е-декларування Державна фіскальна служба Законодавство Статті
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Зрозуміло про декларування доходів: хто, коли і як має прозвітувати
сьогодні, 19:15 Зрозуміло про декларування доходів: хто, коли і як має прозвітувати
Яніна Ткачук 1418
Якби в Україні були такі олігархи!
сьогодні, 18:37 Якби в Україні були такі олігархи!
Блог Соцмережі 2933
Шоу на Евровидении: язык российских СМИ – это язык войны
сьогодні, 18:30 Шоу на Евровидении: язык российских СМИ – это язык войны
Євгенія Мазур 1492
8 причин, щоб пересісти на велосипед
сьогодні, 18:00 8 причин, щоб пересісти на велосипед
Юлія Девда 710
Проти всіх: чому Туреччина
сьогодні, 17:01 Проти всіх: чому Туреччина "побила горщики" з Європою і збирається дружити з Росією
Богдан Яременко 1387
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Біатлон. Жіноча збірна України повторила досягнення чоловіків
 12 січня , 16:47
Цього тижня можуть звільнити Гонтареву
 17 жовтня 2016 , 17:08 2
МОЗ перевірить "Феофанію" через діагнози Насірова
 сьогодні , 19:55
Тиск на суд буде з обох сторін, – політолог про справу Насірова
 сьогодні , 19:52
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук