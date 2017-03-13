Зрозуміло про декларування доходів: хто, коли і як має прозвітувати

У квітні-травні спливає визначений законом термін подачі декларацій про доходи громадян. Кому обов'язково треба прозвітувати перед державою про отримані доходи, до якої дати і в якому вигляді — електронному чи паперовому — проаналізували журналісти сайту "24".

Податкова і "антикорупційна"

Згідно з податковим законодавством України, існує два "підвиди" звітності. Перший — декларування статків і доходів для чиновників, той самий "антикорупційний звіт" в електронному вигляді (згідно з законом про е-декларування, який зобов'язав службових осіб та керівників держави відкрито і публічно говорити про їхні статки та надбання). Зараз відбувається вже другий етап подачі е-декларацій. Перший тривав з 1 вересня по 30 жовтня 2016 року, внаслідок якого країна мала "насолоду" дізнатися про шалену купу готівки, яку мають наші нардепи та інші державні керівники.

Друга звітність — про доходи. Її подають платники податків у випадку отримання певного виду доходу.

Детально про це звітування читайте: Що слід знати декларантам

Хто має подавати декларацію

Декларувати відомості про свій майновий стан та отримані прибутки в рамках закону про обов'язкове е-декларування будуть:

- депутати місцевих рад;

- державні службовці категорії "В";

- посадові особи місцевого самоврядування 4-7 категорій;

- військові посадові особи ЗСУ, Держспецзв'язку та інших військових формувань (крім військовослужбовців строкової служби);

- поліцейські;

- особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу підрозділів цивільного захисту, ДБР, НАБУ;

- посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, дипломатичної служби, інших держорганів;

- посадові особи юридичних осіб публічного права.

Читайте детально: Нова хвиля е-декларування стартує: хто повинен подати декларації

Електронна чи паперова?

У ДФС пояснюють — декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку, — за вибором платника податків.

При цьому для подання податкових декларацій в електронній формі платнику податків потрібно:

- отримати електронний цифровий підпис, який безкоштовно видається Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України;

- авторизуватися за допомогою особистого електронного ключа та розпочати роботу.

Коли потрібно прозвітувати

Посадові особи та державні службовці мають подати електронні декларації про доходи та майновий стан за 2016 рік до 1 квітня 2017 року.

Громадянам та особам, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 1 травня року, що настає за звітним. Останній день подання декларації за 2016 рік – 3 травня 2017 року.

Підприємцям (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2016 рік – 9 лютого 2017 року.

Про те, як подати е-декларацію, можна детально дізнатися в онлайн-курсі від Prometeus.

Читайте також: Електронний цифровий підпис: як отримати і за скільки?