Зубко оприлюднив плани терористів щодо обстрілу Авдіївки

Обстріли Авдіївки були спробою зупинки коксохімічного заводу.
Таку заяву зробив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко в ефірі телеканалу ICTV.
"Це була перша тактична спроба подивитися, як будуть реагувати, яким чином взагалі без електропостачання буде виживати місто", – зауважив посадовець.
Міністр також наголосив, що метою загострення ситуації навколо Авдіївки була зупинка коксохімічного заводу, який постачає коксохімічне вугілля на підприємства металургійної галузі в Маріуполі.
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Нагадаємо, 29 січня проросійські терористи почали наступ на позиції українських військових поблизу Авдіївки, проте сили АТО успішно відбили всі атаки.
Ситуація в цьому районі була загострена впродовж тижня – терористи гатили із забороненого озброєння по житлових кварталах міста.
За даними ОБСЄ, Росія почала готувати наступ на Авдіївку ще півроку тому.