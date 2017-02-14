Зубко оприлюднив плани терористів щодо обстрілу Авдіївки

Обстріли Авдіївки були спробою зупинки коксохімічного заводу.

Таку заяву зробив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко в ефірі телеканалу ICTV.

"Це була перша тактична спроба подивитися, як будуть реагувати, яким чином взагалі без електропостачання буде виживати місто", – зауважив посадовець.

Міністр також наголосив, що метою загострення ситуації навколо Авдіївки була зупинка коксохімічного заводу, який постачає коксохімічне вугілля на підприємства металургійної галузі в Маріуполі.

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