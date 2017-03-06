Зубко повідомив нові подробиці про вибух на шахті на Львівщині

Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що на момент вибуху на шахті "Степова" у Львівській області проводилися ремонтні роботи.

Про це Зубко заявив під час брифінгу у понеділок, 6 березня.

Проводилися ремонтні роботи, видобутку не було, проводився ремонт обладнання. На це був виписаний конкретний наряд. 34 людини, які там перебували, вони і є потерпілими, які проводили ремонтні роботи,

– зазначив міністр.

Зубко зазначив, що зараз там перебувають гірничо-рятувальні служби, подають повітря, щоб зробити дегазацію повітря.

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"Після того, як стався вибух, відбулися додаткові обвали, стан дегазації був поліпшений, але через добу через підтоплення цей стан погіршився, і зараз там додатково є ті умови, у яких рятувальники не можуть перебувати", – пояснив урядовець.

Нагадаємо, 2 березня приблизно о 12:46 у селі Глухові Сокальського району на Львівщині на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" стався вибух. Внаслідок вибуху метану та обвалу гірської породи 8 гірників загинуло. Ще понад двадцять травмованих шахтарів були госпіталізовані.