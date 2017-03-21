Зубко зробив важливу заяву щодо аварії на шахті "Степова"

Всі дані про момент аварії на шахті "Степова", що на Львівщині, зникли із системи безпеки УТАС (Уніфіковані телекомунікаційні системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами й технологічними комплексами). Крім того, сама система не попередила інцидент.

Про це розповів віце-прем’єр-міністр і міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час брифінгу за результатами чергового засідання Урядової комісії з розслідування причин трагедії на шахті "Степова", передає Укрінформ.

"Питання виникло і, я думаю, що окремо за результатами роботи Урядової комісії робитимуть висновки правоохоронні органи й проводитимуть розслідування, чому саме під час вибуху було знищено всі дані із системи УТАС, тому що останні інформація була в 7-30, а наступна інформація була тільки в 12-38, аварія відбулася в 11-58", – зауважив міністр.

За його словами, під час аварії у лаві "Степової" було лише 156 кубометрів повітряної суміші замість необхідних 453.

Крім того, він зазначив, що сама система УТАС, яка мала би сповістити про збільшення метану в повітрі та відключити все енергозабезпечення шахти, не спрацювала.

Також посадовець додав, що Урядова комісія працюватиме до 6 квітня та опісля передасть свої матеріали до правоохоронних органів.

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Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи.



У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. У результаті 8 гірників загинули.