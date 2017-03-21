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Зубко зробив важливу заяву щодо аварії на шахті "Степова"

16:20, сьогодні 184 Читать новость на русском
Шахта
Шахта "Степова" / Соцмережі

Всі дані про момент аварії на шахті "Степова", що на Львівщині, зникли із системи безпеки УТАС (Уніфіковані телекомунікаційні системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами й технологічними комплексами). Крім того, сама система не попередила інцидент.

Про це розповів віце-прем’єр-міністр і міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час брифінгу за результатами чергового засідання Урядової комісії з розслідування причин трагедії на шахті "Степова", передає Укрінформ.

"Питання виникло і, я думаю, що окремо за результатами роботи Урядової комісії робитимуть висновки правоохоронні органи й проводитимуть розслідування, чому саме під час вибуху було знищено всі дані із системи УТАС, тому що останні інформація була в 7-30, а наступна інформація була тільки в 12-38, аварія відбулася в 11-58", – зауважив міністр.

За його словами, під час аварії у лаві "Степової" було лише 156 кубометрів повітряної суміші замість необхідних 453.

Крім того, він зазначив, що сама система УТАС, яка мала би сповістити про збільшення метану в повітрі та відключити все енергозабезпечення шахти, не спрацювала.

Також посадовець додав, що Урядова комісія працюватиме до 6 квітня та опісля передасть свої матеріали до правоохоронних органів.

Читайте також: Уряд оприлюднив перші результати розслідування вибуху на шахті "Степова"

Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи.

У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. У результаті 8 гірників загинули.

Теги: Україна Львів вугільна промисловість Надзвичайні ситуації Геннадій Зубко Аварії на шахтах Вибух на шахті на Львівщині
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