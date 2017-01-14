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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Зухвалі провокації не припиняються: бойовики обстріляли окуповане Ірміно

10:35, сьогодні 410 Читать новость на русском
Бойовики гатять не тільки по позиціях ЗСУ
Бойовики гатять не тільки по позиціях ЗСУ / Фото із відкритих джерел

В ніч на 14 січня проросійські бойовики, щоб здійснити провокацію, обстріляли тимчасово окуповані території.

Про це інформують у прес-центрі АТО.

Зокрема, у штабі повідомляють, що провокації тривають вже впродовж трьох діб – терористи обстрілюють позиції українських військових поблизу населених пунктів Калиново-Попасна та Новозванівка.

І ведуть вогонь не лише по позиціях ЗСУ, а й по підконтрольних собі територіях, щоб потім звинуватити в обстрілах українських військових..

Черговою такою провокацією стали обстріли противником у ніч на 14 січня житлових помешкань у місті Ірміно, які стали загрозою для життя мирних мешканців, що там проживають.

Нагадаємо, за минулу добу проросійські бойовики 62 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, внаслідок чого один український військовий зазнав поранень.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Тероризм Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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