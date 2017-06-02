Зустріч Макрона і Путіна почалася з "морозного дотику", – BBC

Західні медіа переконані, що у відносинах лідерів Франції та Росії існує "особиста незручність".

"Незважаючи на спекотну погоду, ця зустріч почалася з морозного дотику, коли лідери двох країн вітали один одного короткими рукостисканнями і похмурими посмішками", – про це йдеться у статті оглядача ВВС Люсі Вільямсон, яку цитує Наталія Лебідь у щотижневому огляді іноземної преси для сайту "24". Йдеться про візит президента РФ до Парижа, який відбувся в понеділок, 29 травня.

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Через дві години, коли вони повернулися, настрій став ще гіршим. Існує чимало резонів, щоб із цим не погоджуватися, але в цих відносинах все ж є особиста незручність. Очевидно, що підтримка Путіним ультраправого суперника Макрона (Марін Ле Пен) і звинувачення з боку команди Макрона у тому, що російські агенти неодноразово вдавалися до кібератак, визначили тональність зустрічі. Під час прес-конференції французький лідер "забанив" два російських ЗМІ, які висвітлювали його президентську кампанію, представляючи їх як "агентів пропаганди",

– йдеться у статті.

Крім цього, "Франція займає тверду позицію щодо Москви через її вторгнення в Україну. Західні санкції, введені після анексії Криму в 2014 році, тільки посилювалися, оскільки проросійські бойовики захопили регіон на сході України. Президент Путін використав прес-конференцію, щоб наголосити, що санкції мають бути скасовані, кажучи, що вони не допомагають відновити стабільність на сході. Але обидва лідери домовилися відновити спільні робочі групи і провадити далі переговори за участю Німеччини також", – пише Вільямсон.

Словом, "взаємних та чисельних згадок про багатовікову дружбу між двома народами було недостатньо, щоб нейтралізувати підтекст глибоких суперечностей між президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Росії Владіміром Путіним", передає France24.

Формально візаві пообіцяли один одному докласти спільних зусиль у викорінюванні тероризму, однак "мова жестів була напруженою", а також мав місце "конфронтаційний тон", зумовлений наміром Еммануеля Макрона "відіграти сильну роль на глобальному рівні", – пише The New York Times.

Повну версію публікації читайте тут: "Мазурік" Анну вкрав: підсумки візиту Путіна до Парижа