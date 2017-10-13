Зустріч Порошенка і Ердогана: російські ЗМІ назвали президента Туреччини "базарним політиком"

Російське видання "Дни. ru" дозволило собі очевидну зухвалість у своїй публікації про нещодавній візит в Україну президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Коментуючи невизнання Туреччиною анексії Криму, один із запрошених експертів зазначає у коментарях російського ЗМІ, що "приблизно так само турки поводяться на базарі. Те, що у сучасної Туреччини базарна політика – це вже абсолютно очевидно, і навряд чи вона зміниться".

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

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Тим часом інша російська газета – "Московский комсомолець" – помилково стверджує, що президент України Петро Порошенко перебуває у "своєрідній зовнішньополітичній ізоляції", а тому візит Ердогана відіграє для нього особливу роль. "Іноземні держави практично нікуди не запрошують главу України, та й самі не прагнуть потрапити в Київ. Після ж Ердогана в країну може приїхати президент Азербайджану Ільхам Алієв. Якщо не проводити таких зустрічей, в українців може скластися думка, що за кордоном їхнього президента не поважають", – заявляє "МК".

А ще одне видання країни-агресора тим часом припускає, що Туреччина й сама не проти заволодіти Кримом.

В Туреччині вважають, що історично Крим – це її частина. Якщо згадати, що Ердоган в якійсь мірі є прихильником відродження величі Османської імперії, то ця мрія про втрачені території теж рухає ним. Тобто тут він ситуативний союзник Порошенка", – пише РІА "Новости".

Детальніше читайте у публікації: "Турецький гамбіт": навіщо Ердоган прилітав до Києва?