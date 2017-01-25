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Звична ситуація: в Києві через прорив труби без води залишилися з десяток будівель

19:45, сьогодні 42 Читать новость на русском

Кияни обурені, що через прорив труби без води залишилися вісім будинків, школа та два дитячих садочки.

У "Київводоканалі" інцидент пояснили просто: мовляв, це звична ситуація, що в столиці прориває труби по кілька разів на день. Все – через застарілі мережі. Близько 30% усіх труб в Києві треба повністю замінити, але на це, за словами керівниці прес-служби "Київводоканалу" Анни Слободянюк, недостатньо коштів.

Люди скаржаться, що труби в Оболонському районі прориває вже не вперше. Востаннє таке траплялося півроку тому. Тоді понад два місяці в них не було гарячої води.

Сьогодні ж, 25 січня, мешканці восьми багатоповерхівок із самого ранку стоять у чергах за питною водою, яку їм підвозять під будинки кілька разів на день. Проте комунальники пообіцяли усунути проблему якнайшвидше.

Читайте також: Депутати Київради шоковані рахунками за комуналку

Автор: Євгенія Коваленко
Теги: Київ комунальні послуги ЖКГ
Джерело: 24 Канал
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