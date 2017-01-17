Звідки Україна імпортує газ: цікава інфографіка

Україна налагодила імпорт природного газу зі Словаччини, Угорщини та Польщі, також заплановане відкриття газового коридору з Румунії.
Про це пише "Слово і Діло".
Як відомо, Україна повністю відмовилася від поставок газу з Росії.
Всі потреби країни перекриває внутрішній видобуток, а також імпорт зі Словаччини (левова частка імпорту – 9,1 млрд куб. м), Польщі та Угорщини (по 1 млрд куб. м).
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