Звик бути вільним, – політв'язень розповів про довге перебування у радянській в'язниці

Провідний український психіатр Семен Глузман, а в минулому політв'язень, презентував доповнення книги "Рисунки по памяти, или воспоминания отсидента".

Відомий психіатр розповів про знайомство з Василем Стусом у тюремній камері. Разом вони просиділи 20 днів. Про в'язницю їм допомагали забути розмови про мистецтво.

Семен Глузман провів за ґратами 10 років – ці сторінки життя описав в книзі спогадів. Розповідає про людей, які траплялися на його шляху, про те, хто насмілився боротись із системою, а хто навпаки – їй скорився.

За ці 10 років я звик бути вільною людино. Я говорив в обличчя офіцерам КДБ, що хотів, і писав теж, що хотів,

– згадує Глузман.

В радянські часи психіатрія була каральною машиною і лікарів фактично штовхали на злочин. Хто не корився – опинявся на лаві підсудних. Так сталося і з Семеном Глузманом. Він підготував незалежну заочну судово-психіатричну експертизу, в якій визнав одного підсудного генерала психічно здоровим всупереч офіційній точці зору радянського режиму.

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Сфальсифіковані кримінальні справи КДБ – розсекретили. Тепер з ними можуть ознайомитися усі охочі в архіві СБУ. А от свідчень очевидців залишилося не так багато.

Більшість бранців системи не встигли поділитися спогадами. Саме їхні портрети Глузман хотів зберегти у своїй книзі.

Як тоталітарний режим ламав долі людей та як радянська влада намагалася з психіатрії зробити машину для покарання – дивіться у відеосюжеті.

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