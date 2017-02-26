Звільнений з колонії російський активіст заявив, що не припинить "боротьби з режимом"

Російський громадський активіст Ільдар Дадін вийшов на свободу 26 лютого 2017 року.

Російський громадський активіст Ільдар Дадін, звільнений 26 лютого з колонії, заявив про намір продовжити свою опозиційну діяльність, щоб "боротися з путінським режимом". Після звільнення активіст сказав журналістам, що не збирається емігрувати з Росії, пише "Радіо Собода".

Я продовжу боротися з брехливим режимом, щоб права людини дотримувалися і було, як в цивілізованому світі,

– сказав Дадін.

Він подякував всім, хто підтримував його: "Я вижив завдяки підтримці усіх чесних людей".

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