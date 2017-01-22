Звільнений з полону Жемчугов отримав звання Героя України

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України звільненому з полону терористів Володмиру Жемчугову.
Як пише ТСН, Порошенко після своєї святкової промови з нагоди Дня соборності України, відзначає нагородами визначних українців.
Президент також удостоїв Ордену княгині Ольги Ірину Геращенко. А Голова Меджлісу Рафат Чубаров отримав Орден Свободи.
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Нагадаємо, 17 вересня звільнили з полону бойовиків двох українців – Володимира Жемчугова і Юрія Супруна.
Жемчугову вибухом відірвало обидві руки і пошкодило очі.
Терористи "ЛНР" звинувачують Жемчугова у підриві залізничного полотна у районі Лутугіно та електроопори у Хрящуватому.
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