Звільнення двох "полонянок" не можна вважати обміном, – радник СБУ

Звільнення "полонянок" Преснякової і Сворак за сприяння Надії Савченко не було рішенням України, тож його не можна вважати обміном.

Про це повідомив радник голови Служби безпеки України Ярослав Антоняк, пише "Еспресо.TV".

"Факт того, що українська сторона запропонувала звільнення 15 сепаратистів, дуже збентежив керівництво бойовиків у Кремлі. Після цього ми маємо звільнення останнього кіборга Тараса Колодія та двох жінок (за посередництва Савченко, – 24). Українська сторона не визначала, хто буде зараз звільнений. Це рішення було прийнято у так званій "ДНР", – зазначив Антоняк.

Він зазначив, що важко сказати – чи є звільнення двох українок цінним для України. Але видачу Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак аж ніяк не можна називати обміном, адже рішення щодо їхнього звільнення приймали сепаратисти.

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27 грудня бойовики "ДНР" передали Україні двох полонянок – Анжеліку Преснякову та журналістку Ольгу Сворак, яких нібито обіцяли Савченко.



Редактор івано-франківського видання "Курс" Сергій Борис заявив, що жителька міста Ольга Сворак не має жодного стосунку до журналістської діяльності.