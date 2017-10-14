Звільнення Криму: підполковник пояснив, хто це може зробити

Гірсько-штурмова бригада зазвичай використовується для ведення дій у гірській місцевості, однак в Україні гори є не лише у Карпатах, а й в Криму. Крім того, ці воїни можуть вести бій і у міських умовах у Східній Україні.

Про це розповів заступник командира 10-й гірсько-штурмої бригади з морально-психологічної роботи підполковник Даніяр Петрюк, передає "Апостроф".

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Як підкреслює військовий, у підпорядкованій йому бригаді формуються підрозділи, які можуть використовуватися для ведення бойових дій в міських умовах у Східній Україні.

"Це до питання про те, що робити гірсько-штурмовому підрозділу в степах Донбасу. Нам його частенько задають. Ну і не варто забувати, що гори в Україні є не тільки в Карпатах, але і в Криму. Ось будемо Крим брати, а ви і скажете: знаю цю бригаду, бувала у них в гостях одного разу", – зауважив він.