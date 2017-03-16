Звільнення Насірова із СІЗО: онлайн-трансляція

Відсторонений очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров має найближчим часом вийти із Лук'янівського СІЗО, оскільки за нього заплатили заставу.

Зараз під стінами Лук’янівського СІЗО в Києві зібралися десятки журналістів, які очікують на вихід на волю опального екс-посадовця.

Зауважимо, що два адвокати Насірова вже перебувають у приміщенні ізолятора. Вони , зокрема,надають документи, які підтверджують внесення застави і як тільки керівництво СІЗО їх отримає, екс-голова ДФС може збирати свої речі і вийти на волю.

Пропонуємо Вам онлайн-трансляцію з-під Лук’янівського СІЗО у Києві.

Відео: "Радіо Свобода"

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Відтсоронений очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.



За результатами судового засідання, яке завершилося вночі проти 7 березня, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.



16 березня стало відомо, що дружина екс-чиновника внесла за нього заставу у розмірі 100 мільйонів гривень. Згодом САП цю інформацію підтвердила.