Звістка із зони АТО: у Пісках обстріли веде танкова пара
У селищі Піски українські військові повідомили, що графік ворожих обстрілів змінився: тепер бойовики стріляють не вночі, а зранку. Такий час терористи обирають тому, що сонце на їхній стороні.
Росія щедро постачає танки бойовикам, тому визначити їхню загальну кількість важко. Останнім часом танкові обстріли почастішали в Авдіївці та у Пісках.
За словами військовослужбовця АТО, терористи провокують українців стрілецькою зброєю. Напередодні вночі, поки поплічники вели відволікаючий вогонь, 2 бойовиків підібралися впритул до українських позицій.
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У спадок від попередників військовим у Пісках дісталася бібліотека. Окрім цікавих книжок, в культурному арсеналі є й досить оригінальна ікона з молитвою за президента-втікача.
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