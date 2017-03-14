Звістка із зони АТО: у Пісках обстріли веде танкова пара

У селищі Піски українські військові повідомили, що графік ворожих обстрілів змінився: тепер бойовики стріляють не вночі, а зранку. Такий час терористи обирають тому, що сонце на їхній стороні.

Росія щедро постачає танки бойовикам, тому визначити їхню загальну кількість важко. Останнім часом танкові обстріли почастішали в Авдіївці та у Пісках. За словами військовослужбовця АТО, терористи провокують українців стрілецькою зброєю. Напередодні вночі, поки поплічники вели відволікаючий вогонь, 2 бойовиків підібралися впритул до українських позицій. Читайте також: Загострення ситуації в зоні АТО: зросла загроза терактів У спадок від попередників військовим у Пісках дісталася бібліотека. Окрім цікавих книжок, в культурному арсеналі є й досить оригінальна ікона з молитвою за президента-втікача.

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