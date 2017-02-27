Звістка з АТО: позиції поблизу Авдіївки обстрілюють весь день

По шахті і позиціях довкола Авдіївки б'ють важкі міномети і танк. Внаслідок обстрілів один військовий поранений.

Через перебій лінії електропередач Авдіївка вже понад 3 доби перебуває без світла. Для проведення ремонтних робіт російська сторона гарантувала безпеку українським робітникам. Електрики працювали в бронежилетах у супроводі саперів.

Наразі подача світла у місті відновлена, проте є проблеми з водопостачанням. Для безперебійної подачі води потрібно лагодити донецьку фільтрувальну станцію, але там гарантій безпеки робочим бойовики не дають.

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Нагадаємо, що за останню добу у штабі АТО зафіксували 56 ворожих обстрілів на всіх напрямах.