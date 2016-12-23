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Телеканал новин 24 Звіт ФДМ: У 2016 році оголошено понад тисячу приватизаційних аукціонів
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Звіт ФДМ: У 2016 році оголошено понад тисячу приватизаційних аукціонів

11:25, сьогодні 53 Читать новость на русском
інфографіка
інфографіка

В 2016 році Фонд держмайна оголосив 1002 приватизаційних аукціонів, що є найвищим показником за останні 16 років.

Такі дані містить звіт ФДМ за підсумками діяльності протягом останнього року.

На цих аукціонах реалізовано 17 державних пакетів акцій підприємств та 130 об’єктів малої приватизації це найвищий показник за період 2014-2016 років.

У звіті констатується збільшення доходів державного бюджету від діяльності Фонду держмайна за підсумками 2016 року до 2, 6 млрд гривень, з яких 331 мільйон від приватизації, 1, 24 мільярди – дивіденди, 1, 02 – доходи від оренди.

Окремо відзначається запуск "голандських" аукціонів для продажу неліквідних об’єктів. У 2016 році їх відбулося 120, внаслідок чого було приватизовано 19 об’єктів державної власності.

"Голландські" аукціони були запропоновані вперше у другій половині 2015 року. За підсумками 2015 року таких аукціонів відбулось 26, на них було приватизовано 4 об’єкти держвласності.

Теги: Фонд держмайна
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