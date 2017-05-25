Звіт ГПУ: Луценко собою задоволений, а депутати збирають підписи за його відставку

У хвилини, коли затримували податківців, генпрокурор Юрій Луценко саме звітував у Верховній Раді про свій рік на посаді. Хто ж аплодував Генпрокурору, а хто збирав підписи про відставку, розбиралися кореспонденти 24 Каналу.

"Метою усього мого життя, де б я не опинився, на якій посаді, була боротьба за справедливість", – такими пафосними словами Луценко розпочав свій звіт. Найбільшим досягненням на посаді генпрокурора називає обвинувачення Януковича у державній зраді. Луценко пообіцяв, що після вироку у цій справі, президента-втікача судитимуть за Майдан.

Також генпрокурор запевняє, що і з корупціонерами ГПУ не церемониться. Хвалиться найсвіжішим прикладом – затриманням податківців. І перераховує прізвища "великої риби", по кому закінчено досудове слідство.

Азаров, Арбузов, Колобов, Клименко, Курченко заочно понесуть відповідальність і очно будуть конфісковані активи,

– наголосив Луценко.

Завдяки роботі його відомства, за рік у бюджет повернули 52 мільярди гривень. Ще 26 мільйонів обіцяв повернути депутат Геннадій Бобов, якого звинуватили у несплаті податків.

Луценко запевняє, що прокуратура зараз не така, як за Пшонки. А щоб була ще кращою, просить підняти його підопічним зарплати.

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Кожна фраза Луценка зриває у представників коаліції овації. А от "Опозиційний блок" не аплодує, але й не критикує. Опоблоківців цікавлять резонансні убивства – справи Бузини та Шеремета.

Я б не хотів, щоб ви поруч ставили ці два прізвища. Стосовно Шеремети, то в цьому слідстві була допущена помилка. Вилучивши 221 камеру спостереження, залишилась одна, яку не вилучили. А вона виявилась найважливішою. Завдяки журналістам ці зйомки стали відомими. Шкода, що на весь світ,

– відповів на закиди генпрокурор.

Фракція "Батьківщина" також зайняла нейтральну позицію щодо очільника ГПУ.

Народного ж депутата від "Об'єднання Самопоміч" Єгора Соболєва турбує, чому не рухається справа щодо узурпації влади Януковичем за допомогою Конституційного суду. Тому і почав збирати голоси за відставку Луценка. З потрібних 150 має 44. "Радикальна партія" Ляшка підтримала таку ініціативу у повному складі.

Сам генпрокурор власними результатами задоволений. Єдиний недолік – брак юридичної освіти.

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