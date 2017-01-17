Зволікання з наданням безвізу підриває віру українців в Європу, чого прагне Росія, – Порошенко

Під час щорічної зустрічі з іноземними послами, акредитованими в Україні, з нагоди Різдва і Нового Року, Президент Петро Порошенко знову заговорив про безвізовий режим для України.

Відтак, звертаючись до дипломатів, Порошенко заявив, що у 2017 році це питання має бути нарешті вирішено.

Українці повинні нарешті отримати право здійснювати безвізові поїздки до держав-членів Європейського Союзу. Питання вже філігранно відшліфовано, всі зобов’язання виконані, всіх критеріїв досягнуто. Далі відкладати – кричуще несправедливо тому, що українці заплатили високу ціну. І небезпечно, тому що подальші нічим не аргументовані зволікання підриватимуть віру українців у Європу, чого, власне, і прагне Росія. Угода про асоціацію і безвізовий режим з ЄС уже давно стали невід’ємними елементами стратегії з повернення Донбасу та Криму,

– переконаний Петро Порошенко.

У 2017 Угода про асоціацію та безвізовий режим мають стати юридично доконаним фактом – важливий елемент мирного повернення Донбасу та Криму — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 січня 2017 р.

Читайте також: Порошенко озвучив орієнтири і завдання України у 2017-му

Нагадаємо, 24 листопада на саміті у Брюсселі в ЄС вирішили не надавати Україні та Грузії безвізового режиму, поки не буде узгоджений механізм щодо тимчасового його призупинення. Відповідний механізм ухвалили 15 грудня.



Натомість Європарламент переніс розгляд питання про надання безвізового режиму Україні на 3 квітня 2017 року.



В Адміністрації Президента навіть назвали країну, через яку відкладається прийняття рішення.