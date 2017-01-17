  • укр
  • рус
03:05
17 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кісєльов проти вейперів. Бетонна кара у Саратові
Вєсті Кремля
22:49, 16 січня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:21, 16 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 23:00: Причини авіакатастрофи в Бішкеку. Обмовка Пашинського
Випуск новин
00:00, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Зволікання з наданням безвізу підриває віру українців в Європу, чого прагне Росія, – Порошенко

02:20, сьогодні 1103 Читать новость на русском
Порошенко
Порошенко / president.gov.ua

Під час щорічної зустрічі з іноземними послами, акредитованими в Україні, з нагоди Різдва і Нового Року, Президент Петро Порошенко знову заговорив про безвізовий режим для України.

Відтак, звертаючись до дипломатів, Порошенко заявив, що у 2017 році це питання має бути нарешті вирішено.

Українці повинні нарешті отримати право здійснювати безвізові поїздки до держав-членів Європейського Союзу. Питання вже філігранно відшліфовано, всі зобов’язання виконані, всіх критеріїв досягнуто. Далі відкладати – кричуще несправедливо тому, що українці заплатили високу ціну. І небезпечно, тому що подальші нічим не аргументовані зволікання підриватимуть віру українців у Європу, чого, власне, і прагне Росія. Угода про асоціацію і безвізовий режим з ЄС уже давно стали невід’ємними елементами стратегії з повернення Донбасу та Криму,
– переконаний Петро Порошенко.

Читайте також: Порошенко озвучив орієнтири і завдання України у 2017-му

Нагадаємо, 24 листопада на саміті у Брюсселі в ЄС вирішили не надавати Україні та Грузії безвізового режиму, поки не буде узгоджений механізм щодо тимчасового його призупинення. Відповідний механізм ухвалили 15 грудня.

Натомість Європарламент переніс розгляд питання про надання безвізового режиму Україні на 3 квітня 2017 року.

В Адміністрації Президента навіть назвали країну, через яку відкладається прийняття рішення.

Теги: Політика Україна Петро Порошенко Безвізовий режим Євросоюз Президент України
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Візит Байдена,
16 січня, 22:15 Візит Байдена, "бурштинові" розбірки і катастрофа турецького літака, – головне за добу
531
16 січня, 22:01 "Черная пятница" Ахметова
Віталій Кулик 4792
Бермуди, Єгипет чи Україна: де у світі найдешевше жити (Інфографіка)
16 січня, 21:01 Бермуди, Єгипет чи Україна: де у світі найдешевше жити (Інфографіка)
1 2228
Легалізувати все: зброя для народу, для депутата, і до чого тут демократія
16 січня, 20:01 Легалізувати все: зброя для народу, для депутата, і до чого тут демократія
Яніна Ткачук 21 1684
Гра на пониження: причини і наслідки падіння гривні
16 січня, 19:00 Гра на пониження: причини і наслідки падіння гривні
Інна Жолобович 2356
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Що подарувати на Новий рік близьким: цікаві та практичні поради
 26 грудня 2016 , 11:25
В Україні оголосили штормове попередження
 27 грудня 2016 , 10:26
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук