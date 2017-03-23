Звук б'є по легенях. З'явилось відео потужних вибухів боєприпасів на складі у Балаклії

У мережі опублікували моторошне відео, зняте на відстані близько двох кілометрів від військового складу, де продовжують вибухати снаряди.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст місцевого видання Слава Маврічев.

"З нашої точки до арсеналу кілометра два. Все у вогні. Звук б'є по легенях", – йдеться у дописі під відео.

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Користувач соцмереж Гліб Тимошенко опублікував відео з села Волохів Яр, що у 15-ти кілометрах від Балаклії. Навіть на такій відстані добре чути вибухи снарядів.

Нагадаємо, у Балаклії стався потужний вибух на військовій базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.



Місцеві мешканці пишуть про те, що вибухи було чутно за десятки кілометрів від місця події.



Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що однією з версій подій могла стати диверсія.