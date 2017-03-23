Звук б'є по легенях. З'явилось відео потужних вибухів боєприпасів на складі у Балаклії

У мережі опублікували моторошне відео, зняте на відстані близько двох кілометрів від військового складу, де продовжують вибухати снаряди.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст місцевого видання Слава Маврічев.
"З нашої точки до арсеналу кілометра два. Все у вогні. Звук б'є по легенях", – йдеться у дописі під відео.
Читайте також: Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн
Користувач соцмереж Гліб Тимошенко опублікував відео з села Волохів Яр, що у 15-ти кілометрах від Балаклії. Навіть на такій відстані добре чути вибухи снарядів.
Нагадаємо, у Балаклії стався потужний вибух на військовій базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.
Місцеві мешканці пишуть про те, що вибухи було чутно за десятки кілометрів від місця події.
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що однією з версій подій могла стати диверсія.