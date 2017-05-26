Зять Трампа через Росію потрапив у поле зору ФБР, – ЗМІ

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Федеральне бюро розслідувань звернуло увагу на зятя Президента США Дональда Трампа і одного з його старших радників Джареда Кушнера у зв'язку з розслідуванням щодо Росії.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на NBC News.
Як зазначило джерело видання, Кушнер може володіти важливою інформацією щодо їхнього розслідування.
За словами співрозмовника видання, це не означає, що вони підозрюють його у скоєнні злочину або мають намір пред'явити йому звинувачення.
Зять Трампа зустрічався принаймні один раз в грудні минулого року з російським послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком, а також зустрівся в минулому році з головою "Зовнішекономбанку" Сергієм Горьковим.
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Як уточнило видання The Washington Post, "слідчі зосередилися на серії зустрічей, проведених Кушнером" з банкіром і російським послом.