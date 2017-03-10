З’явилась інформація, куди полетить з України перший Ryanair

Стало відомо, що одним перших напрямків популярного європейського лоукост-перевізника Ryanair з України може стати голландське місто Ейндховен.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела на авіаційному ринку.

За даними співрозмовника агентства, йдеться про польоти до нідерландського Ейдховена з аеропорту "Київ" (Жуляни).

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Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян обмовився що один з найбільших бюджетних авіаперевізників Європи 15 березня заявить про намір почати роботу в Україні.



Пізніше стало відомо, що в нідерландській версії сайту лоукосту Ryanair з'явились згадки про аеропорти Києва та Львова.