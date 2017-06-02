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З'явилась інформація, як кілер зумів вийти на воїна АТО Осмаєва

18:28, сьогодні 747 Читать новость на русском
Артур Денісултанов-Курмакаєв, який хотів убити Адама Осмаєва
Артур Денісултанов-Курмакаєв, який хотів убити Адама Осмаєва / Соцмережі

Колишній співробітник "Шустер. Live" Олексій Стукало стверджує, що справді деякому Алексу Вернеру надавав контакти Аміни Окуєвої, дружини лідера батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, однак робив це за проханням помічниці Савіка Шустера – Нелі Шелякіної.

Про це журналіст написав на своїй Facebook-сторінці.

З приводу заяви Аміни Окуевої можу повідомити наступне. Дійсно, 22 травня до мене звернулася помічник Савіка Шустера Неля Шелякіна з проханням надати контакт Аміни Окуєвої. Дійсно, 22 травня, Аміна звернулась до мене з запитанням про те, чи брав якийсь Алекс Вернер її контакти на студії Шустера. І я дійсно відповів ствердно. Тому що це була правда,
– зазначив він.

Читайте також: Замах на Адама Осмаєва: кілером виявився російський бандит "Дінго"

Також Стукало підтвердив, що Аміна Окуєва зверталася до нього і 26 травня з питання про журналіста Вернера.

Дійсно, Окуєва 26 травня запитала у мене через Facebook, чи знаю я хто такий Вернер. Але я їй не відповів взагалі, тому що був зайнятий, а потім елементарно забув. Так що жодних рекомендацій щодо Алекса Вернера я нікому не надавав і не міг надати, тому що з ним ніколи не спілкувався. Контакти Аміни Окуєвої мене попросила саме Неля Шелякіна,
– підкреслив колишній працівник Савіка Шустера.

Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.

Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна, тепер він воює на Донбасі і очолює чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва.

Разом зі своєю дружиною, яка також воювала в зоні АТО, Аміною Окуєвою, вони домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом. За словами Окуєвої, той стверджував, що їх йому рекомендував колишній журналіст "Шустер. Live" Олексій Стукало, відтак вона зверталася до нього підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Зауважимо, що псевдожурналіст якраз і здійснив замах, щоправда Окуєва встигла його поранити. Опісля у стрільця також виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександр Дакар. Проте за словами радника МВС Антона Геращенка, його завербували російські спецслужби.

Теги: Україна Кримінал журналісти Адам Осмаєв Стрілянина в Києві
Джерело: 24 Канал
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