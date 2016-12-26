З'явилась інформація, як падав російський Ту-154 у Чорне море

Фахівці проаналізували дані об'єктивного контролю з радіолокаційних засобів, щоб точніше визначити траєкторію польоту військового Ту-154, який впав у Чорне море.

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