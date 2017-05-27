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З'явилась інформація, за що затримали малолітнього хлопчика в Москві

20:22, сьогодні 2103 Читать новость на русском
Затримання хлопчика у Москві
Затримання хлопчика у Москві / Соцмережі

Московські поліцейські думали, що 10-річний хлопчик, який декламував "Гамлета" у центрі Москві, насправді загубився, відтак вирішили доправити до відділку задля з'ясування обставин.

Зокрема, черговий прес-служби МВС РФ у Москві зазначив, що дитина підходила "то до одного перехожого, то до іншого, то до однієї машини, то до іншої", пише РБК.

"Поліцейським він не зміг сказати, де його батьки, тому поліцейські вирішили, що в центрі Москви дитина перебуває без батьків", – підкреслив він.

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Крім того, правоохоронець наголосив, що хлопчика ніхто не затримував.

"Його підібрали та доправили до відділку, тому що він перебував у центрі Москви один. Маму викликали в поліцію для розгляду", - пояснив представник прес-служби МВС РФ.

Додамо, за словами батька дитини, хлопчик читав перехожим вірші, а у цей час його мати сиділа на лавці в 20-25 метрах і читала книгу, а поліцейські, що під’їхали "без пояснень причин стали саджати його до машини". Також поліцейські поводилися грубо та "матюкалися".

Відтак, мати спробувала перешкодити їм зробити це, однак у підсумку співробітники поліції відвезли дитину до відділку "Арбат" без батьків, а батькам сказали, що затримали його "за жебрацтво".

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Він стверджує, що в результаті спроб його дружини завадити затриманню сина їй порвали одяг і розбили планшет.

Чоловік зауважив, що його син "займається театральною діяльністю" і "для нього ці виходи на вулицю – це боротьба з комплексами".

Натомість, журналістка Люся Штейн, яка опублікувала відео скандального затримання, стверджує, що хлопчик був один і батьків поряд не було, а вони вже під’їхали до відділку.

Нагадаємо, 26 травня у Москві поліцейські жорстоко схопили хлопчика, який читав "Гамлет" Вільяма Шекспіра, посадили його в авто і відвезли у невідомому напрямку. Опубліковано також відео інциденту.

Згодом поліція Москви все ж принесла вибачення батькам затриманого хлопчика та наголосила, що готується службова перевірка щодо інциденту.

Теги: Новини Росії Москва Діти Неповнолітні
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