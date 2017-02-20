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З'явилась реакція представника України в ООН на смерть Чуркіна

23:14, сьогодні 834 Читать новость на русском
Єльченко розповів, наскільки добре знав Чуркіна
Єльченко розповів, наскільки добре знав Чуркіна / Фото із соцмереж

Постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко прокоментував інформацію про смерть постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна.

Єльченко зізнався, що знав Чуркіна впродовж багатьох років, проте ніколи з ним тісно не спілкувався.

Знав Чуркіна багато років, хоча й не близько. Кожен посол висловлює позицію своєї держави. Так, до інструкцій зі своєї столиці можна додати певний особистий наратив. Але я б не перебільшував його особисту роль, точніше, думати, що його особиста роль на цій посаді була чимось відмінним від позиції РФ, яку він представляв,
– цитує Єльченка "Громадське".

До кінця лютого Україна головує в Радбезі ООН.

На вівторок, 21 лютого, заплановані відкриті дебати на рівні міністрів закордонних справ, присвячені конфліктам у Європі. Головуватиме на цих дебатах міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Якщо від представників інших держав-членів Радбезу надійде прохання присвятити смерті Чуркіну частину цього засідання, Україна повинна була б це зробити.

Єльченко прокоментував таку можливість: "Будемо виходити з пропозицій, які отримаємо".

Нагадаємо, ввечері 20 лютого стало відомо, що постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку за день до свого 65-річчя. Однією з найбільш ймовірних причин смерті американські ЗМІ називають серцевий напад.

Теги: Політика Україна ООН Павло Клімкін Віталій Чуркін
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