З'явилася інформація, через які саме програми заборонили "Дождь"

З 29 грудня 2016-го до 1 січня 2017 року Національна рада ради з питань телебачення та радіомовлення провела моніторинг ефіру російського телеканалу "Дождь".

Як йдеться на сайті регулятора, за його результатами було зафіксовано кілька порушень.

Так, в ефірі російського каналу транслювалися сюжети з інформацією, яка "свідчить про невизнання державних кордонів та посягання на територіальну цілісність України".

Тут мова йде про передачу "Здесь и сейчас", де демонструвалися карти, на яких територію Криму позначено як складову частину території Росії. Згодом цю інформацію оприлюднили і на сайті мовника.

Крім того, 12 серпня 2016 року в ефірі "Дождя" кореспондент Володимир Роменський робив заяви про визнання державного кордону між Кримом і Україною і, як наслідок, невизнання територіальної цілісності української держави.

Також канал перед Новим роком показував фільми "О чем еще говорят мужчины" та "Быстрее, чем кролики", в яких Нацрада виявила популяризацію правоохоронних органів держави-агресора (стаття 15-1 Закону України "Про кінематографію").

Читайте також: Заборона "Дождя" в Україні. На каналі розповіли, чому вважають Крим російським