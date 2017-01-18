  • укр
  • рус
15:24
18 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 14:00: Заява Лаврова щодо Донбасу. Вибух у Харкові
Випуск новин
15:13, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

З'явилася інформація, з ким Порошенко сьогодні зустрінеться у Давосі

15:15, сьогодні 423 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Адміністрація президента

В Адміністрації президента України оприлюднили імена тих людей, з ким очільник України Петро Порошенко має намір зустрітися в рамках міжнародного економічного форуму, що відбувається у швейцарському Давосі 18 січня.

Зокрема, у прес-службі голови держави зауважили, що відбудеться зустріч з віце-президентом Європейської комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом і колишнім президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем.

Крім того, президент запланував переговори з керівниками провідних компаній світу.

Читайте також: Порошенко анонсував зустріч із Трампом

Нагадаємо, напередодні Петро Порошенко прибув на форум у Давос і вже встиг провести першу зустріч.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Адміністрація Президента Швейцарія Європарламент Європейська комісія Євросоюз
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Волонтери знайшли цілий склад літератури із закликами на підтримку Путіна
 сьогодні , 01:47 2
В Україні оголосили штормове попередження
 27 грудня 2016 , 10:26
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук