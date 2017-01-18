З'явилася інформація, з ким Порошенко сьогодні зустрінеться у Давосі

В Адміністрації президента України оприлюднили імена тих людей, з ким очільник України Петро Порошенко має намір зустрітися в рамках міжнародного економічного форуму, що відбувається у швейцарському Давосі 18 січня.

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