З'явилася нова інформація про iPhone 8: смартфон зможе впізнати власника

IPhone 8 буде обладнаний технологічними інноваціями, що дозволяють зчитувати інформацію з осіб і жестів користувачів.

Для цього смартфон обладнають спеціальними датчиками, пише Svopi з посиланням на експерта Cowen and Company Тімоті Аркьюрі.

Передбачається, що смартфон зможе провести ідентифікацію власника, відсканувавши його обличчя. Крім цього, смартфон зможе розпізнати жести, за допомогою яких можна здійснювати управління низкою інших опцій гаджета.

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Пристрій отримає лазерні та інфрачервоні датчики, розташовані поруч з передньою камерою.