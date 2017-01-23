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З'явилася нова інформація про iPhone 8: смартфон зможе впізнати власника

06:49, сьогодні 326 Читать новость на русском
iPhone 8 зможе впізнати власника
iPhone 8 зможе впізнати власника / dailydot

IPhone 8 буде обладнаний технологічними інноваціями, що дозволяють зчитувати інформацію з осіб і жестів користувачів.

Для цього смартфон обладнають спеціальними датчиками, пише Svopi з посиланням на експерта Cowen and Company Тімоті Аркьюрі.

Передбачається, що смартфон зможе провести ідентифікацію власника, відсканувавши його обличчя. Крім цього, смартфон зможе розпізнати жести, за допомогою яких можна здійснювати управління низкою інших опцій гаджета.

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Пристрій отримає лазерні та інфрачервоні датчики, розташовані поруч з передньою камерою.

Теги: LifeStyle iPhone Apple Розробки
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