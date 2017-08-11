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З'явилася резонансна деталь щодо позбавлення Саакашвілі громадянства

19:56, сьогодні 12218 Читать новость на русском
Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі / Фото з відкритих джерел

Підписи Міхеїла Саакашвілі в анкеті на отримання українського громадянства і як голови Одеської ОДА виявилися різними.

Відмінності можна побачити навіть не будучи експертом-криміналістом, передає "Українська правда".

На одному документі літера "М" написана кирилицею.

А в анкеті для міграційної служби "М" написана літерою грузинського алфавіту.

Раніше Саакашвілі вже заявляв, що "автограф" у анкетній копії не його. І через відсутність на руках оригіналів він не може позиватись до суду.

"Тепер уже і фахівці підтвердили – президент обґрунтував позбавлення мене громадянства підробними документами. Тож, Юрій Бутусов, не було в мене ніяких помилок у заповненні документів. Одночасно АП відмовляється дати мені для подання до суду копії справжніх, заповнених мною документів, відповідаючи, що це є "службовою інформацією". Уявляєте, якщо вони зі мною так чинять, що ця банда робить з рештою українців?" – написав Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook.

Міграційна служба України ситуацію з відмінністю підписів поки не коментує.

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Нагадаємо, 27 липня в Адміністрації Президента підтвердили, що Міхеїла Саакашвілі було позбавлено українського громадянства. А 1 серпня з’явився відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка. Підставою для позбавлення Саакашвілі громадянства в Адміністрації Президента назвали неправдиві дані у заповненій анкеті Михайла Саакашвілі. Мовляв, він приховав інформацію про кримінальні провадження, відкриті проти нього у Грузії.

Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі втратив українське громадянство
Джерело: 24 Канал
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