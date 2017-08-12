З'явились деталі смертельної ДТП на Херсонщині, в якій загинуло 4 людини

У моторошній аварії на Херсонщині загинула ціла сім'я. правоохоронці, які працюють на місці події, повідомили попередню причину аварії.

Траса Олешки – Гола Пристань – Скадовськ не є дорогою державного значення, але нею проходить маршрут до морських курортів. Влітку кількість машин тут зростає, а правил дорожньої безпеки дотримуються не всі. 12 серпня Peugeot не розминувся із Toyota Land Cruiser.

На місці ДТП загинули пасажири Peugeot: 6-тирічний хлопчик та його мати. Аби дістати їх тіла, довелося викликати рятувальників. Ще двоє людей з цієї машини – батько та бабуся хлопчика – померли дорогою до лікарні.

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Траса, де сталась аварія, перебуває в нормальному стані. Дорогу тільки недавно латали, тож причина ДТП, скоріше за все, у порушеннях правил дорожнього руху. При цьому місцеві жителі запевнили, що моторошні аварії стаються на цій ділянці дуже часто.

За попередніми даними, автомобіль Peugeot рухався зі сторони міста Олешки в напрямку міста Гола Пристань. Він вийшов на обгін і спричинив зіткнення з автомобілем Toyota Land Cruiser, який їхав в напрямку міста Олешки,

– зазначив в.о. начальника слідчого управління ГУ НП Херсонщини Євген Шаталов.

Водій позашляховика відбувся незначними травмами, але перебуває в шоковому стані. За словами місцевих, ДТП в цьому місці трапляються часто.

Наразі медики борються за життя ще двох пасажирок із Peugeot – молодої жінки та її 6-річної доньки.

"Вже викликані нейрохірурги, дитячі анестезіологи-реаніматологи. В даний час працюють три реаніматолога. На рахунок подальшого стану та клінічних проявів я нічого сказати не можу. Чекаємо нейрохірурга", – розповів лікар-травматолог Олешківської районної лікарні Сергій Кравченко.