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З’явились фото з місця вбивства екс-директора "Укрспирту" (18+)

11:05, сьогодні 1275 Читать новость на русском
Місце вбивства колишнього в.о. директора “Укрспирту”
Місце вбивства колишнього в.о. директора “Укрспирту”

В мережі оприлюднили фото із місця вбивства колишнього в.о. директора "Укрспирту" Віктора Панкова.

Фото опублікувала спільнота "Киев Оперативный".

На знімках видно закривавлене тіло людини, що лежить біля авто.

Увага! Фото містять сцени насильства!

Нагадаємо, вранці 30 травня у Києві невідомий з авто застрелив перехожого, поліція оголосила план "Перехоплення". Згодом ЗМІ повідомили, що вбитий чоловік був колишнім в.о. директора ДП "Укрспирт" Віктор Панков, що донині він був радником чинного директора держпідприємства.

Теги: Україна Кримінал Вбивство Панкова Жертви Київ Укрспирт
Джерело: 24 Канал
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